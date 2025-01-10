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Луукконен с шатаутом, Джордан Стаал с хет-триком и Кросби с 1+2 – звезды дня в НХЛ

Юкко-Пекка Луукконен, Джордан Стаал и Сидни Кросби – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня в лиге. 

Третья звезда – капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби с 3 (1+2) очками в матче с «Эдмонтоном» (5:3). Он вышел на 9-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги, обогнав Джо Сакика.

Вторая звезда – капитан «Каролины» Джордан Стаал с 3 шайбами в ворота «Торонто» (6:3). Он стал 3-м в списке самых возрастных авторов хет-трика в истории «Харрикейнс». 

Первая звезда – вратарь «Баффало» Юкко-Пекка Луукконен с шатаутом в матче против «Оттавы» (4:0). Он отразил 35 бросков по своим воротам. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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