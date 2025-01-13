Хэйгл о 2+1 у Кучерова против «Питтсбурга»: «Снимаю перед ним шляпу. Он способен перевернуть ход игры и сегодня сделал это»

Брэндон Хэйгл поделился впечатлениями от игры Никиты Кучерова в НХЛ.

Форвард «Тампы » набрал 3 (2+1) балла в матче регулярного чемпионата с «Питтсбургом » (5:2).

В активе 31-летнего россиянина 62 (20+42) очка в 39 играх в текущем сезоне. Он идет на 3-м месте в гонке бомбардиров лиги.

«Наши лучшие игроки проявили себя. Это был Куч. Снимаю шляпу перед ним. Он способен перевернуть ход игры, и сегодня он это сделал», – сказал нападающий «Тампы».