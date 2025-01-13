Хэйгл о 2+1 у Кучерова против «Питтсбурга»: «Снимаю перед ним шляпу. Он способен перевернуть ход игры и сегодня сделал это»
Брэндон Хэйгл поделился впечатлениями от игры Никиты Кучерова в НХЛ.
Форвард «Тампы» набрал 3 (2+1) балла в матче регулярного чемпионата с «Питтсбургом» (5:2).
В активе 31-летнего россиянина 62 (20+42) очка в 39 играх в текущем сезоне. Он идет на 3-м месте в гонке бомбардиров лиги.
«Наши лучшие игроки проявили себя. Это был Куч. Снимаю шляпу перед ним. Он способен перевернуть ход игры, и сегодня он это сделал», – сказал нападающий «Тампы».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
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