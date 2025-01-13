Давыдов о Гусеве: «Таких мастеров в КХЛ по-прежнему единицы, что говорит о среднем уровне лиги. Еще один яркий пример – Шипачев, призываю молодежь брать с них пример»
– Кого отметите у «Динамо»?
– Гусева. Может, он уже не доминирует весь матч, но в решающие моменты включается. Всегда за счет светлой головы и рук найдет свою щелочку, что и доказал на последней минуте. Таких мастеров в нашей Лиге по-прежнему единицы, что говорит о ее среднем уровне.
Еще один яркий пример – Шипачев, которому скоро 40 лет, но который вывел другое «Динамо» – минское – на новый уровень. Призываю нашу молодежь брать с Шипачева с Гусевым пример – и быстрее расти!
– От кого в «Динамо» ждете роста?
– От вратаря Подъяпольского. Пока он только адаптируется в «Динамо», идет притирка к обороне. Впрочем на фоне легионера Миски это уже большой шаг вперед, другой уровень!
Считаю, что «Динамо» стабилизировало свою игру, это важно. Если Подъяпольский выйдет на тот уровень, который он показывал в «Ладе», то нашей команде можно нацеливаться на Кубок, – сказал трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов.
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