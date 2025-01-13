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  • Давыдов о Гусеве: «Таких мастеров в КХЛ по-прежнему единицы, что говорит о среднем уровне лиги. Еще один яркий пример – Шипачев, призываю молодежь брать с них пример»
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Давыдов о Гусеве: «Таких мастеров в КХЛ по-прежнему единицы, что говорит о среднем уровне лиги. Еще один яркий пример – Шипачев, призываю молодежь брать с них пример»

Виталий Давыдов высоко оценил игровые навыки Никиты Гусева.

– Кого отметите у «Динамо»?

Гусева. Может, он уже не доминирует весь матч, но в решающие моменты включается. Всегда за счет светлой головы и рук найдет свою щелочку, что и доказал на последней минуте. Таких мастеров в нашей Лиге по-прежнему единицы, что говорит о ее среднем уровне.

Еще один яркий пример – Шипачев, которому скоро 40 лет, но который вывел другое «Динамо» – минское – на новый уровень. Призываю нашу молодежь брать с Шипачева с Гусевым пример – и быстрее расти!

– От кого в «Динамо» ждете роста?

– От вратаря Подъяпольского. Пока он только адаптируется в «Динамо», идет притирка к обороне. Впрочем на фоне легионера Миски это уже большой шаг вперед, другой уровень! 

Считаю, что «Динамо» стабилизировало свою игру, это важно. Если Подъяпольский выйдет на тот уровень, который он показывал в «Ладе», то нашей команде можно нацеливаться на Кубок, – сказал трехкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Russia-Hockey.ru
logoНикита Гусев
logoВиталий Давыдов
logoДинамо Минск
logoКХЛ
logoХантер Миска
logoВладислав Подъяпольский
logoВадим Шипачев
logoДинамо Москва
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