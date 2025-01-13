Маклеллан – 2-й тренер в истории «Детройта», начавший с 7 побед в 8 матчах. Бэбкок был первым
Тодд Маклеллан – 2-й тренер в истории «Детройта», начавший с 7 побед в 8 матчах.
«Ред Уингс» обыграли «Сиэтл» (6:2) в регулярном чемпионате НХЛ.
«Крылья» одержали 7 побед в 8 играх после смены тренера (на место уволенного Дерека Лалонда пришел Тодд Маклеллан).
Ранее только один тренер начал в клубе с 7 побед в 8 играх – это был Майк Бэбкок в сезоне-2005/06. Отметим, что Маклеллан тогда входил в штаб Бэбкока в качестве помощника.
«Детройт» набрал 44 очка в 42 играх и отстает от зоны плей-офф на Востоке на 2 балла.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
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