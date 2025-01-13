Маклеллан – 2-й тренер в истории «Детройта», начавший с 7 побед в 8 матчах. Бэбкок был первым

Тодд Маклеллан – 2-й тренер в истории «Детройта», начавший с 7 побед в 8 матчах.

«Ред Уингс» обыграли «Сиэтл » (6:2) в регулярном чемпионате НХЛ .

«Крылья» одержали 7 побед в 8 играх после смены тренера (на место уволенного Дерека Лалонда пришел Тодд Маклеллан ).

Ранее только один тренер начал в клубе с 7 побед в 8 играх – это был Майк Бэбкок в сезоне-2005/06. Отметим, что Маклеллан тогда входил в штаб Бэбкока в качестве помощника.

«Детройт » набрал 44 очка в 42 играх и отстает от зоны плей-офф на Востоке на 2 балла.