«Даллас» прервал серию из 7 побед, уступив «Оттаве». «Старс» идут третьими в Центральном дивизионе
7-матчевая победная серия «Далласа» в чемпионате НХЛ прервалась.
Сегодня «Старс» уступили «Оттаве» (2:3) и после 42 игр с 55 очками по-прежнему занимают 3-е место в Центральном дивизионе.
«Сенаторс», в свою очередь, одержали вторую победу подряд после серии из 4 поражений. После 42 матчей «Оттава» набрала 45 баллов и вплотную приблизилась к зоне плей-офф в Восточной конференции.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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