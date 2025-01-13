«Даллас» прервал серию из 7 побед, уступив «Оттаве». «Старс» идут третьими в Центральном дивизионе

7-матчевая победная серия «Далласа» в чемпионате НХЛ прервалась.

Сегодня «Старс» уступили «Оттаве» (2:3) и после 42 игр с 55 очками по-прежнему занимают 3-е место в Центральном дивизионе.

«Сенаторс», в свою очередь, одержали вторую победу подряд после серии из 4 поражений. После 42 матчей «Оттава » набрала 45 баллов и вплотную приблизилась к зоне плей-офф в Восточной конференции.