Фетисов об Олимпиаде-2026: «Шансов на допуск немного. Сборная должна вернуться на мировую арену только с флагом, гимном и с извинениями нашему хоккею»

Вячеслав Фетисов высказался о возможном допуске России на Олимпиаду-2026.

Международный олимпийский комитет и Международная федерация хоккея (ИИХФ ) должны вынести решение о допуске россиян на Олимпиаду-2026 в феврале.

«Никакого не будет решения. Или очередное унижение, с чего вдруг они поменяют свое мнение?

Я считаю, что хоккей должен вернуться на мировую арену только с флагом, гимном и с извинениями нашему хоккею.

Я хочу ошибаться, но мне кажется, что шансов на допуск [российской сборной] немного», – заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов .