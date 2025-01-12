Фетисов об Олимпиаде-2026: «Шансов на допуск немного. Сборная должна вернуться на мировую арену только с флагом, гимном и с извинениями нашему хоккею»
Вячеслав Фетисов высказался о возможном допуске России на Олимпиаду-2026.
Международный олимпийский комитет и Международная федерация хоккея (ИИХФ) должны вынести решение о допуске россиян на Олимпиаду-2026 в феврале.
«Никакого не будет решения. Или очередное унижение, с чего вдруг они поменяют свое мнение?
Я считаю, что хоккей должен вернуться на мировую арену только с флагом, гимном и с извинениями нашему хоккею.
Я хочу ошибаться, но мне кажется, что шансов на допуск [российской сборной] немного», – заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
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