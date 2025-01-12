«Питтсбург» в 10-й раз в сезоне пропустил после первого же броска

«Питтсбург» в очередной раз в сезоне пропустил с первого же броска.

Ранее «Пингвинс» проиграли «Оттаве» 0:5 в регулярном чемпионате НХЛ. Первую шайбу пропустили на 3-й минуте от Тайлера Клевена после первого броска в матче.

«Питтсбург» в 10-й раз в сезоне пропустил после первого броска.

После пропущенного гола тренер «Пингвинс» Майк Салливан запросил челлендж, который был отклонен. «Питтсбург» остался в меньшинстве и пропустил вторую шайбу – от Шэйна Пинто.