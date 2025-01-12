В Восточной конференции НХЛ 15-я команда («Филадельфия») отстает от зоны плей-офф на 5 очков
В Восточной конференции НХЛ 15-я команда отстает от зоны плей-офф на 5 очков.
Завершился очередной игровой день в НХЛ.
В Восточной конференции продолжается борьба за места в зоне wild card. Сейчас их занимают «Бостон» (47 очков в 45 играх, сегодня обыграл «Флориду») и «Коламбус» (46 в 43, обыграл «Сент-Луис»).
За ними следуют «Монреаль» (44 в 42, уступил «Далласу» по буллитам), «Питтсбург» (44 в 44, был разгромлен «Оттавой»), «Оттава» (43 в 41, разгромила «Питтсбург»), «Детройт» (42 в 41), «Рейнджерс» (42 в 42, обыграли «Вегас»), «Айлендерс» (41 в 42, обыграли «Юту»), и «Филадельфия» (41 в 43, разгромила «Анахайм»).
Таким образом, «Флайерс», занимающие 15-е место в таблице конференции, отстают от зоны плей-офф на 5 очков.
16-е место в таблице Востока занимает «Баффало» (37 в 43).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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