В Восточной конференции НХЛ 15-я команда («Филадельфия») отстает от зоны плей-офф на 5 очков

В Восточной конференции НХЛ 15-я команда отстает от зоны плей-офф на 5 очков.

Завершился очередной игровой день в НХЛ .

В Восточной конференции продолжается борьба за места в зоне wild card. Сейчас их занимают «Бостон » (47 очков в 45 играх, сегодня обыграл «Флориду») и «Коламбус » (46 в 43, обыграл «Сент-Луис»).

За ними следуют «Монреаль» (44 в 42, уступил «Далласу» по буллитам), «Питтсбург » (44 в 44, был разгромлен «Оттавой»), «Оттава» (43 в 41, разгромила «Питтсбург»), «Детройт» (42 в 41), «Рейнджерс » (42 в 42, обыграли «Вегас»), «Айлендерс» (41 в 42, обыграли «Юту»), и «Филадельфия» (41 в 43, разгромила «Анахайм»).

Таким образом, «Флайерс», занимающие 15-е место в таблице конференции, отстают от зоны плей-офф на 5 очков.

16-е место в таблице Востока занимает «Баффало» (37 в 43).