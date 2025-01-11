Ларионов о поражениях «Торпедо»: «Домашняя арена для нас оказывается неудачной. Болельщики поддерживают круто, мы в долгу перед ними. Состоялся серьезный разговор, он еще продолжается в раздевалке»
Сегодня нижегородский клуб проиграл «Адмиралу» со счетом 1:6 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– С чем связаны неудачи именно на домашней арене?
– Вы знаете, мне трудно объяснить то, что происходит. Очень трудно объяснить. Вроде, и процесс идет тренировочный, работа над всеми компонентами игры, зал – все что хочешь, все что есть дается команде, но этот сезон…
Домашняя арена для нас почему-то оказывается неудачной, и мне трудно подобрать слова, потому что обычно ты играешь там, где тебя поддерживают, и поддерживают очень круто.
Наши болельщики – они наш шестой игрок, и мы никак не можем понять, что мы как команда в долгу перед теми людьми, кто приходит смотреть. Мы как команда должны понимать всю ответственность, которая лежит на каждом игроке.
Но когда начинается матч, к сожалению, все это улетучивается и забывается. Состоялся серьезный разговор, он еще продолжается в раздевалке. Пока вот так.
– Не сработали новые спецбригады большинства. Какая работа ведется в этом направлении?
– К сожалению, у нас начинают люди выпадать. У нас нет сегодня двух креативных центральных: одного довольно-таки долго, уже месяц практически, Абрамова; у Ларионова-младшего повреждение нижней части тела. Пока не знаем диагноз, на сколько.
И это, конечно, влияет на те вещи, о которых мы сейчас говорим, обсуждаем. С другой стороны, люди, выходящие вместо них на лед, получающие игровое время в большинстве или пять на пять, все-таки должны каким-то образом компенсировать ту нехватку своей игрой.
Делать вещи, которых мы от них ожидаем, быть агрессивными, быть нацеленными на ворота, получая свой шанс. Как, допустим, Крутов, который зашел в прошлой игре, в этой.
Мальчишка молодой, не хочется его перехваливать, но видно, что он голодный, он хочет, у него энтузиазм, чего не скажешь о других игроках, которые, к сожалению, никак не могут вылезти из этой ямы.
Не называя фамилий – должна быть целостная команда, которая хочет выиграть, которая хочет больше соперника. К сожалению, это чередуется с хорошей игрой в Минске, плохой игрой дома против Минска, хорошей игрой против «Сибири».
Эта нестабильность – она пугает, скажу честно, потому что не должны мы устать, и я об этом сказал. Надо искать внутренние резервы в себе, в каждом игроке, и мы пытаемся до них достучаться, поменять какие-то сочетания, дать другие направления, химию, – сказал главный тренер «Торпедо».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий