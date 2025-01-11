«Адмирал» забросил 6 шайб «Торпедо» и прервал серию из 6 поражений подряд
«Адмирал» прервал серию из 6 поражений подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Команда под руководством Леонида Тамбиева обыграла «Торпедо» со счетом 6:1 в выездном матче.
«Адмирал» набрал 45 очков в 44 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
У «Торпедо» 3-е поражение в 5 последних матчах. Команда Игоря Ларионова идет 8-й на Западе с 46 баллами в 43 играх.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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