Никишин о Деанджело: «Что значит «не тянет»? По отчетам неплохо все: в большинстве помогает, в атаке. Не думаю, что ему что‑то надо исправлять»

Александр Никишин оценил игру Энтони Деанджело в СКА.

Петербургский клуб на выезде проиграл «Динамо » (4:5) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Защитник СКА Деанджело не вышел на лед в третьем периоде встречи.

– В чем проблема Де Анджело? Почему он не тянет?

– Я не знаю, что ему добавлять надо. Такого уровня игрок… И у него есть свой стиль. Много положительных моментов, когда он помогает команде.

Не думаю, что ему что‑то надо исправлять. А если что – ему подскажут. Со своей стороны мне нравится, как он играет. Что значит «он не тянет?» По отчетам неплохо все.

– Дебютировал ярко, а потом какой‑то спад.

– Может, эмоционально сложно. Может, грузит себя в зале. Тоже есть какие‑то личные моменты. Нас устраивает все, что он делает: в большинстве помогает, в атаке помогает.

Понятно, что у всех есть какие‑то проблемы, все ошибаются. Но каких‑то критичных моментов я назвать не могу, – сказал защитник СКА.