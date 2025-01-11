Никишин о Деанджело: «Что значит «не тянет»? По отчетам неплохо все: в большинстве помогает, в атаке. Не думаю, что ему что‑то надо исправлять»
Петербургский клуб на выезде проиграл «Динамо» (4:5) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Защитник СКА Деанджело не вышел на лед в третьем периоде встречи.
– В чем проблема Де Анджело? Почему он не тянет?
– Я не знаю, что ему добавлять надо. Такого уровня игрок… И у него есть свой стиль. Много положительных моментов, когда он помогает команде.
Не думаю, что ему что‑то надо исправлять. А если что – ему подскажут. Со своей стороны мне нравится, как он играет. Что значит «он не тянет?» По отчетам неплохо все.
– Дебютировал ярко, а потом какой‑то спад.
– Может, эмоционально сложно. Может, грузит себя в зале. Тоже есть какие‑то личные моменты. Нас устраивает все, что он делает: в большинстве помогает, в атаке помогает.
Понятно, что у всех есть какие‑то проблемы, все ошибаются. Но каких‑то критичных моментов я назвать не могу, – сказал защитник СКА.
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