Форвард «Торпедо» Крутов забросил шайбу в свои ворота на 5-й минуте, а затем забил «Адмиралу». 18-летний нападающий проводит 2-й матч в КХЛ
Андрей Крутов забросил шайбу в свои ворота в матче против «Адмирала».
«Торпедо» принимает владивостокский клуб (1:4, второй период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
18-летний нападающий Андрей Крутов забросил шайбу в свои ворота на 5-й минуте встречи, неудачно откинув ее на пятак. Голкипер нижегородцев Иван Бочаров не смог справиться с шайбой. Гол был записан на нападающего «Адмирала» Аркадия Шестакова.
На 15-й минуте Крутов забил гол в ворота «Адмирала». Нападающий проводит 2-й матч в КХЛ, в ВХЛ Крутов набрал 18 (12+6) очков в 30 матчах текущего сезона.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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