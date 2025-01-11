Форвард «Торпедо» Крутов забросил шайбу в свои ворота на 5-й минуте, а затем забил «Адмиралу». 18-летний нападающий проводит 2-й матч в КХЛ

Андрей Крутов забросил шайбу в свои ворота в матче против «Адмирала».

«Торпедо » принимает владивостокский клуб (1:4 , второй период) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

18-летний нападающий Андрей Крутов забросил шайбу в свои ворота на 5-й минуте встречи, неудачно откинув ее на пятак. Голкипер нижегородцев Иван Бочаров не смог справиться с шайбой. Гол был записан на нападающего «Адмирала» Аркадия Шестакова .

На 15-й минуте Крутов забил гол в ворота «Адмирала ». Нападающий проводит 2-й матч в КХЛ, в ВХЛ Крутов набрал 18 (12+6) очков в 30 матчах текущего сезона.