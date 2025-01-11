«Металлург» выиграл 8-й матч подряд
«Металлург» одержал восьмую победу подряд.
В субботу команда тренера Андрея Разина обыграла «Трактор» (5:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Последнее поражение «Металлург» потерпел 7 декабря – от московского «Динамо» (2:3).
В таблице Восточнйо конференции «Металлург» идет на 3-м месте, набрав 56 очков.
Опубликовано: Sports
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