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«Металлург» выиграл 8-й матч подряд

«Металлург» одержал восьмую победу подряд.

В субботу команда тренера Андрея Разина обыграла «Трактор» (5:3) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Последнее поражение «Металлург» потерпел 7 декабря – от московского «Динамо» (2:3).

В таблице Восточнйо конференции «Металлург» идет на 3-м месте, набрав 56 очков.

Опубликовано: Sports
logoМеталлург Мг
logoКХЛ
logoАндрей Разин
logoТрактор
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