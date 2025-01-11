Гру про 3:5 с «Металлургом»: «Мне понравилось, что мы смогли вернуться после 0:3, когда кто‑то может уже сдаться. Выделю Кравцова. Есть надежда, что ребята возьмут пример»

Бенуа Гру подвел итоги матча «Трактор» – «Металлург» (3:5).

«Хороший старт. Думаю, мы получили урок, который должны были получить для построения команды. Когда мы играем с такими топовыми командами, как «Магнитка», ЦСКА, «Локомотив», исход решает разница в мельчайших деталях, а также в уровне соревновательного духа.

Они играли всей командой, победили командой, забивали голы в нужный момент. Когда мы играем в гостях с топ‑клубами, каждый в команде должен приносить усилия. То же самое будет и дома: нам нужно прикладывать усилия, чтобы добиваться успеха с такими соперниками.

Мне понравилось, что мы смогли вернуться после счета 0:3, когда кто‑то может уже сдаться. Отдельно, говоря про уровень соперничества, хотел бы выделить Виталия Кравцова. Он заблокировал три броска, сам пошел на ворота и в итоге забил. Это было просто невероятно.

У меня есть надежда, что другие ребята посмотрят на него и возьмут пример. Он демонстрирует, что матч не заканчивается до финальной сирены. То, что Виталий не сдался, то, что он боролся, помогло нам забить три гола против такого соперника, как «Металлург». Чтобы быть топом, нужно уметь играть с сильными соперниками, только тогда можно будет называть себя топ‑командой», – сказал главный тренер «Трактора».