«Оттава» провела командное собрание после 0:4 от «Баффало». Это 4-е поражение команды подряд
Хоккеисты «Оттавы» провели командное собрания после поражения от «Баффало».
Канадский клуб проиграл со счетом 0:4 в матче регулярного чемпионата НХЛ, который прошел 10 января.
Это поражение стало четвертым подряд для команда тренера Трэвиса Грина.
«Хочется решить проблемы. Это была хорошая продуктивная встреча. Все хотят быть на одной волне. Думаю, что именно этого мы и добились», – сказал нападающий «Сенаторс» Зак Макьюэн.
«Оттава» имеет в активе 41 балл в 40 матчах и находится на 12-й позиции в таблице Восточной конференции. Отставание от зоны плей-офф составляет три очка.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sportsnet
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