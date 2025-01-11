«Оттава» провела командное собрание после 0:4 от «Баффало». Это 4-е поражение команды подряд

Хоккеисты «Оттавы» провели командное собрания после поражения от «Баффало».

Канадский клуб проиграл со счетом 0:4 в матче регулярного чемпионата НХЛ , который прошел 10 января.

Это поражение стало четвертым подряд для команда тренера Трэвиса Грина .

«Хочется решить проблемы. Это была хорошая продуктивная встреча. Все хотят быть на одной волне. Думаю, что именно этого мы и добились», – сказал нападающий «Сенаторс» Зак Макьюэн .

«Оттава» имеет в активе 41 балл в 40 матчах и находится на 12-й позиции в таблице Восточной конференции. Отставание от зоны плей-офф составляет три очка.