«Ванкувер» проиграл 4-й матч подряд – 0:2 от «Каролины». Команда Токкета нанесла 14 бросков, Петтерссон сыграл после пропуска 6 игр
«Ванкувер» проиграл четвертый матч подряд в НХЛ.
Команда тренера Рика Токкета уступила «Каролине» (0:2) в игре регулярного чемпионата НХЛ.
В этом матче канадский клуб нанес 14 бросков в створ ворот соперника. При этом «Харрикейнс» выполнили 20 бросков.
Нападающий «Кэнакс» Элиас Петтерссон сыграл после пропуска шести матчей. Шведский форвард отсутствовал из-за травмы. Против «Каролины» он не набрал очков при полезности «минус 1», без бросков и игровом времени 20:27.
«Ванкувер» прежде уступил «Нэшвиллу» (0:3), «Монреалю» (4:5 ОТ) и «Вашингтону» (1:2 ОТ).
Команда имеет в активе 46 баллов в 41 матче и находится на 8-м месте в таблице Западной конференции.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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