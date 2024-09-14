Эвандер Кэйн перенесет операцию по удалению паховой грыжи в ближайшие 10 дней. Форвард «Эдмонтона» может начать сезон в LTIR
Эвандер Кэйн перенесет операцию по удалению паховой грыжи в ближайшие 10 дней.
33-летний нападающий не смог завершить прошлый сезон, сыграв в финальной серии Кубка Стэнли лишь первые два матча.
Срок восстановления игрока пока неясен. Ранее сообщалось, что он может пропустить продолжительное время и начать сезон в списке травмированных на долгий срок (LTIR).
Средняя зарплата Кэйна составляет 5,125 миллиона долларов в год.
В прошлом сезоне нападающий набрал 44 (24+20) очка в 77 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф он отметился 8 (4+4) баллами в 20 играх.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть Марка Спектора
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