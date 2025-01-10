  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кросби вышел на 9-е место по очкам в истории НХЛ (1643), обогнав Сакика. До Лемье – 80 баллов
6

Кросби вышел на 9-е место по очкам в истории НХЛ (1643), обогнав Сакика. До Лемье – 80 баллов

Сидни Кросби вышел на 9-е место по очкам в истории НХЛ (1643), обогнав Джо Сакика.

Капитан «Питтсбурга» забросил шайбу и сделал 2 результативных передачи в матче с «Эдмонтоном» (5:3) в регулярном чемпионате лиги. Его признали второй звездой встречи. 

В текущем сезоне на счету 37-летнего канадца стало 47 (12+35) очков в 43 играх при полезности «минус 11». 

За карьеру в рамках регулярок – 1643 (604+1039) балла в 1315 играх. 

Кросби вышел на 9-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги, обогнав Джо Сакика (1641 балл в 1378 матчах). 

Выше идут Уэйн Гретцки (2857 баллов в 1487 играх), Яромир Ягр (1921 в 1733), Марк Мессье (1887 в 1756), Горди Хоу (1850 в 1767), Рон Фрэнсис (1798 в 1731), Марсель Дионн (1771 в 1348), Стив Айзерман (1755 в 1514) и рекордсмен «Пингвинс» Марио Лемье (1723 в 915).

Овечкин вышел на 12-е место по очкам в регулярках НХЛ (1580), обойдя Рэя Бурка

Кросби вышел на 8-е место в истории НХЛ по очкам с учетом плей-офф (1832), обогнав Сакика. До Лемье – 63 балла

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
рейтинги
logoПиттсбург
logoРон Фрэнсис
logoМарк Мессье
logoУэйн Гретцки
logoЯромир Ягр
logoГорди Хоу
logoМарио Лемье
logoСидни Кросби
logoНХЛ
logoДжо Сакик
logoМарсель Дионн
logoСтив Айзерман
logoЭдмонтон
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Овечкин вышел на 12-е место по очкам в регулярках НХЛ (1580), обойдя Рэя Бурка (1579). Лидер – Гретцки (2857)
1014 января, 20:31
Кросби вышел на 8-е место в истории НХЛ по очкам с учетом плей-офф (1832), обогнав Сакика. До Лемье – 63 балла
1320 декабря 2024, 04:45
Кросби – 9-й игрок в истории НХЛ, забросивший 600+ шайб и сделавший 1000+ передач
2024 ноября 2024, 05:00
Кросби сделал 1017-ю передачу в НХЛ и вышел на чистое 13-е место в истории, обойдя Сакика
920 ноября 2024, 11:27
Рекомендуем
Главные новости
Панарин забросил 17-ю шайбу в сезоне в матче с «Нью-Джерси». У него 44 очка в 39 играх
10 минут назадВидео
НХЛ. «Питтсбург» победил «Эдмонтон», «Рейнджерс» одолели «Нью-Джерси», «Колорадо» разгромил «Миннесоту» – 6:1, «Тампа» обыграла «Бостон»
11616 минут назадLive
Шестеркин вернулся в ворота «Рейнджерс» после травмы и отразил 21 из 23 бросков «Нью-Джерси». Победа – 1-я в 4 последних матчах
22 минуты назад
«Лос-Анджелес – не самое чистое место, много бездомных, проблемы с преступностью. Но так во многих частях Америки». Гавриков о городе США
59вчера, 19:55
Майк Кнубл: «Овечкин переделал хоккей по-своему – больше блеска, яркости. Мы все копировали Гретцки, а сегодня дети копируют игру Александра»
27вчера, 19:50
Шуми Бабаев: «У меня будет арбитраж с Трениным – поступил некрасиво, не расплатился со мной. Таких, как Мамашев, интересуют только деньги. Смотрю, как он работает – это смешно»
16вчера, 19:30
КХЛ. «Сочи» обыграл «Амур», «Лада» победила «Барыс», «Адмирал» уступил «Автомобилисту»
28вчера, 18:45
Павел Мойсевич: «СКА идет за Кубком Гагарина. Это главная задача, а не первое место в регулярке. Неважно, на кого выходить в плей-офф»
22вчера, 18:30
Генменеджер «Эдмонтона»: «Статистику Подколзина воспринимаем так: «Окей. Ну, подумаешь». Василий нашел химию с Драйзайтлем – он продолжает атаки за счет работы, позволяя Леону творить магию»
8вчера, 18:15
Майк Кнубл: «Люди в США знают Овечкина. Играешь в волейбол на пляже в Калифорнии, можешь спросить: «Кто такой Овечкин?». Тебе ответят: «О, это тот русский парень из Вашингтона, да?»
19вчера, 17:51
Ко всем новостям
Последние новости
Кросби вышел на 5-е место в истории НХЛ по числу матчей с 3+ очками (184), обогнав Эспозито и Мессье
34 минуты назад
Сергей Зубов о 5:2 с «Амуром»: «У «Сочи» не все получалось, но забили нужные голы, выстояли «3 на 5» – это был ключевой момент»
сегодня, 02:52
Мамбеталиев о 0:1 с «Ладой»: «Обидное поражение «Барыса». Одна ошибка – и соперник фактически пробил буллит»
сегодня, 02:40
Тамбиев о 3:4 с «Автомобилистом»: «Адмирал» играл неплохо два периода. На концовку нас не хватило»
сегодня, 02:28
Костюченок о 2:5 с «Сочи»: «Амур» создал достаточно моментов, чтобы выиграть, но в то же время два автогола, гол в пустые. Курьезные шайбы надломили»
сегодня, 01:58
Павел Зубов об 1:0 с «Барысом»: «Довольны результатом, но не содержанием игры «Лады». Государев показал, как надо играть. У более взрослых ребят столько детских ошибок, что ни в какие ворота»
сегодня, 01:45
Заварухин о 4:3 с «Адмиралом»: «Автомобилист» проявил характер и вырвал победу. Давно не побеждали дома»
сегодня, 01:17
Карл не будет тренировать сборную США на МЧМ-2026. 35-летний специалист выиграл с командой два турнира подряд
5вчера, 19:40
Карлссон о возможном обмене из «Питтсбурга»: «Вопрос висит в воздухе. Я сосредоточен на выходе в плей-офф. Команда подготовлена добиться большего, чем просто сезон из 82 матчей»
6вчера, 19:10
Биттен забил 6 голов в 6 матчах за «Сочи». В «Спартаке» форвард набрал 5 очков в 21 игре
5вчера, 18:55
Рекомендуем