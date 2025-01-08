Кросби – 10-й игрок в истории НХЛ с 250+ матчами с 2 или более передачами
Сидни Кросби – 10-й игрок в истории НХЛ с 250+ матчами с 2 или более передачами.
Капитан «Питтсбурга» дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (3:4 Б).
На счету 37-летнего канадца 44 (11+33) очка в 42 играх в текущем сезоне при полезности «минус 12».
За карьеру в рамках регулярок – 1640 (603+1037) баллов в 1314 играх. Ему осталось набрать 1 очко, чтобы догнать Джо Сакика, идущего на 9-м месте в списке лучших бомбардиров в истории лиги.
Сегодняшний матч стал для Кросби 250-м с 2 или более передачами. Он стал 10-м игроком в истории лиги, достигшим такой отметки.
Выше идут Уэйн Гретцки (575), Марио Лемье (282), Пол Коффи (278), Марк Мессье (273), Рон Фрэнсис (272), Яромир Ягр (266), Адам Оутс (262), Марсель Дионн (256) и Рэй Бурк (255).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
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