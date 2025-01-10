Мамбеталиев о 0:1 с «Ладой»: «Обидное поражение «Барыса». Одна ошибка – и соперник фактически пробил буллит»

Галым Мамбеталиев оценил поражение «Барыса» от «Лады» (0:1).

«Одна ошибка – один гол, вот и все. Не забили, хотя могли. Просто подарили игру.

Был настрой, чтобы реабилитироваться за предыдущее поражение от «Лады», настраивали ребят. Дома неважно сыграли, пропустили необязательные голы. Сегодня в принципе все старались, но одна ошибка подарила победу «Ладе», можно так сказать, соперник фактически пробил буллит. Обидное поражение», – сказал тренер «Барыса ».