Генменеджер «Монреаля» про общение с Ротенбергом о Демидове: «Обсуждали то же, что с тренерами в Мичигане при просмотре Майкла Хейджа. Хотел поговорить лично, донести, что он важен для нас»
Генеральный менеджер «Канадиенс» Кент Хьюз, специальный советник Винсент Лекавалье и скаут Николай Бобров в декабре посетили два матча СКА в Фонбет чемпионате КХЛ.
За петербуржцев выступает 19-летний Иван Демидов, который был выбран «Монреалем» под общим пятым номером на драфте НХЛ-2024. Срок соглашения игрока со СКА рассчитан до 31 мая 2025 года.
«Поэтому я хотел посмотреть на его игру. Хотел увидеть, в какой он форме, и снова поговорить с ним лично. Донести до него, что независимо от его личной статистики, он действительно важен для нас и для всей организации.
Как сказал Гортон, когда вы выбираете игрока на драфте, он становится частью вашей семьи. Мы верим в важность общения, поэтому я считаю, что это был правильный шаг – встретиться с ним лично», – передает слова Кента Хьюза Sportsnet.
Также Хьюз поделился деталями беседы с главным тренером СКА Романом Ротенбергом.
«Практически то же самое, что я обсуждал с тренерами в Мичигане, когда приезжал посмотреть на [выбранного в первом раунде драфта] Майкла Хейджа.
Что вы хотите увидеть от него? Над чем, по вашему мнению, ему нужно работать? Расскажите о его характере, как он реагирует на вызовы? Такие вещи», – добавил Хьюз.
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