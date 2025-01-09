Генменеджер «Монреаля» о поездке в Россию: «Никаких сожалений. Нас критиковали с политической точки зрения, а для нас это связано с работой. Там было еще несколько клубов НХЛ»

Кент Хьюз высказался о поездке представителей «Монреаля» в Россию.

Генеральный менеджер «Канадиес» Кент Хьюз, специальный советник Винсент Лекавалье и скаут Николай Бобров в декабре посетили два матча СКА в Фонбет чемпионате КХЛ.

За петербуржцев выступает 19-летний Иван Демидов , который был выбран «Монреалем » под общим пятым номером на драфте НХЛ-2024. Срок соглашения игрока со СКА рассчитан до 31 мая 2025 года.

Ранее Доминик Гашек раскритиковал менеджмент «Монреаля» из-за поездки.

Хьюз заявил, что не жалеет о визите в Россию. Он также отметил, что «Канадиенс» были не единственной командой НХЛ, совершившей подобную поездку.

«Никаких сожалений. Я думаю, нас критиковали в основном с политической точки зрения, а для нас это было связано с работой.

Могу вам сказать, что когда мы были в России, там было еще несколько команд», – передает слова Кента Хьюза Sportsnet.