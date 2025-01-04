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Терещенко о возможном отъезде Демидова в НХЛ: «Он готов. Иван – нестандартный, техничный и быстрый игрок. Понимает, что от него хотят»

Алексей Терещенко считает, что нападающий СКА Иван Демидов готов к НХЛ.

Форварда задрафтовал «Монреаль» на драфте-2024. Срок соглашения игрока со СКА рассчитан до 31 мая 2025 года.

– Как считаете, готов ли Демидов в следующем сезоне к отъезду в НХЛ?

– Я считаю, что готов.

– Какие качества выделите, которые должны ему в этом помочь?

– Он понимает, что от него хотят и что ему надо делать. Иван – нестандартный, техничный и быстрый игрок. Надеюсь, что у него получится и все будет на высшем уровне, – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
logoИван Демидов
logoНХЛ
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logoЧемпионат.com
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