Терещенко о возможном отъезде Демидова в НХЛ: «Он готов. Иван – нестандартный, техничный и быстрый игрок. Понимает, что от него хотят»
Алексей Терещенко считает, что нападающий СКА Иван Демидов готов к НХЛ.
Форварда задрафтовал «Монреаль» на драфте-2024. Срок соглашения игрока со СКА рассчитан до 31 мая 2025 года.
– Как считаете, готов ли Демидов в следующем сезоне к отъезду в НХЛ?
– Я считаю, что готов.
– Какие качества выделите, которые должны ему в этом помочь?
– Он понимает, что от него хотят и что ему надо делать. Иван – нестандартный, техничный и быстрый игрок. Надеюсь, что у него получится и все будет на высшем уровне, – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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