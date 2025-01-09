Ги Буше о 6:5 с «Северсталью»: «Ужасное начало в исполнении «Авангарда», потребовалось 15 минут, чтобы увидеть первый силовой. Главное, довели дело до победы»
«Ужасное начало в нашем исполнении. Мы вышли и играли не в тот силовой хоккей, в который мы можем играть. Это было абсолютно не в нашем стиле. Обычно наши ребята выполняют силовые приемы, прибегают к силовой борьбе.
Нам потребовалось порядка 15 минут, чтобы увидеть первый силовой прием. Главное – мы не опускали руки и боролись до конца, довели дело до победы.
Дубль и победный буллит Никиты Холодилина? Никита – трудоспособный, трудолюбивый молодой игрок. Он действует всегда дисциплинированно, очень энергично. Играет в силовой хоккей, это не может не радовать.
Не хочется, чтобы такие игроки долго просиживали без дела. Некоторые наши «старички» посидели чуть подольше на скамейке, потому что у них не задалось.
Те же Каблуков и Мартынов привносили жизнь, энергию в нашу игру, и я давал им больше времени. То же самое можно сказать и про Никиту: он заслужил, в том числе, и право исполнять буллит», – отметил главный тренер «Авангарда».
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