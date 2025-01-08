«Авангард» одержал 3-ю победу подряд. Команда Ги Буше – 6-я на Востоке

«Авангард» выиграл 3 подряд матча в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Ги Буше в гостях обыграла «Северсталь » со счетом 6:5 Б.

Таким образом, «Авангард » набрал 45 очков в 42 матчах и занимает 6-е место в таблице Восточной конференции.

У «Северстали» 3-е поражение в 5 последних играх. Команда Андрея Козырева идет 6-й на Западе, набрав 53 очка в 43 матчах.