«Авангард» одержал 3-ю победу подряд. Команда Ги Буше – 6-я на Востоке
«Авангард» выиграл 3 подряд матча в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Команда под руководством Ги Буше в гостях обыграла «Северсталь» со счетом 6:5 Б.
Таким образом, «Авангард» набрал 45 очков в 42 матчах и занимает 6-е место в таблице Восточной конференции.
У «Северстали» 3-е поражение в 5 последних играх. Команда Андрея Козырева идет 6-й на Западе, набрав 53 очка в 43 матчах.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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