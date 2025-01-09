Козырев о 5:6 с «Авангардом»: «Северсталь» не смогла довести игру до конца из-за потери концентрации. Мы серьезно готовились, понимали, что соперник в хорошей форме, укрепился в дедлайн»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев подвел итоги игры с «Авангардом».

Клуб из Череповца проиграл в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 5:6 Б.

– Сегодня мы встречались с соперником, который хорошо укрепился в дедлайн. Соперник в хорошей форме, на ходу. Мы понимали это, серьезно готовились.

Но, увы, то преимущество, которое мы приобрели в начале – эту игру мы не смогли довести до конца из-за потери концентрации.

– Только потеря концентрации стала причиной поражения?

– Вы же видели – мы вели 3:0. Первые два гола были из-за ошибок, из-за потери. Из-за того, что не играли отрезок до конца. Это потеря концентрации.

– Буллитные серии последнее время не часто случаются, как это тренируется?

– Конечно же мы каждую тренировку тренируем этот элемент. Он у нас отрабатывается ежедневно, естественно. Сегодня мы тоже отрабатывали, но, увы. Мы уступили, – сказал главный тренер «Северстали ».