Бабаев о Путине: «Весь наш хоккей держится на нем уже много-много лет. Именно он дал толчок старту КХЛ»

Шуми Бабаев считает, что российский хоккей держится на Владимире Путине.

– Что нужно сделать, чтобы уровень хоккея опять начал повышаться?

– Это очень тяжелый разговор. Там очень много аспектов, одно цепляется за другое. Мы начали движение, сделали лимит в три легионера, потом обратно вернулись к пяти. Завтра может быть снова три или уже семь.

Никто не понимает, почему мы делаем именно так, а не иначе. В итоге мы закрываем много мест для российских игроков.

Мы потеряли клубы, которые должны быть в КХЛ. У нас «Лада » еле дышит, но она должна быть в лиге. Потеряли новокузнецкий «Металлург », не можем завести «Югру», у которой просто шикарная школа, выпускающая хороших игроков.

Мы хотим провести драфт, но к нему никто не готов. Вспыхивают какие-то мысли, но они ничем не подкреплены.

Очень много чего надо сделать и одним словом не ответишь на этот вопрос. Это очень трудоемкий и долгий процесс. Но самое главное, что у нас, к моей большой радости, есть президент Владимир Владимирович [Путин ], который любит хоккей. Весь наш хоккей держится на нем уже много-много лет.

Именно он дал толчок старту КХЛ, очень много ребят шло с улицы тогда, были забиты все стадионы. Но почему они забиты? Потому что у нас есть КХЛ, хоккеисты понимают, что им необязательно уезжать в НХЛ , чтобы зарабатывать деньги. Они остаются здесь, делают все ради этого, занимаются учебой, живут в коллективе.

У нас работу получают тренеры, хоккеисты, которые завершают карьеру. Родители приобщены к этому виду спорта. Да, у них всегда двойное влияние, понятно, но пока у нас в любом случае хорошее будущее.

Если упадет уровень КХЛ , упадут зарплаты, то молодые ребята пойдут в другие места – в бизнес, другие структуры или еще куда-либо. Мы потеряем очень много молодежи, поэтому мы должны стремиться к лучшему.

Нельзя бояться платить хорошие деньги спортсменам, актерам, артистам, певцам, да неважно кому, потому что это эксклюзивные специальности. В хоккее их всего 600-700 человек, а из них получают хорошую зарплату всего-то 300. Вот ради этих 300 человек поднимается паника с этими ненужными потолками зарплат или еще чем-либо, что тормозит развитие хоккея, – заявил хоккейный агент Шуми Бабаев.