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  • Агент Заседы об обмене: «Витязь» получил бесплатное усиление, новый тренер «Авангарда» не видит его как игрока для будущего. Матвей будет играть больше – в первых двух звеньях»
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Агент Заседы об обмене: «Витязь» получил бесплатное усиление, новый тренер «Авангарда» не видит его как игрока для будущего. Матвей будет играть больше – в первых двух звеньях»

Агент Матвея Заседы прокомментировал обмен форварда в «Витязь».

Сегодня «Авангард» обменял 25-летнего нападающего в подмосковный клуб, получив в результате сделки права на голкипера «Каролины» Петра Кочеткова, контракт которого с командой НХЛ рассчитан до 2027 года.

«Понятно, что пока работал Евгений [Забуга], он хотел его получить как игрока для будущего, чтобы он, грубо говоря, не на один день пришел в Омск. Но тут уже вопрос в тренерах. Те тренеры его видели, а новый – не видит.

Поменялась политика партии, все поменялось. В «Витязе» гораздо больше игрового времени получит, будет играть в первых двух звеньях. Для него это хороший вариант. «Витязь» получил бесплатное усиление», – сказал агент Шуми Бабаев.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoМатч ТВ
logoМатвей Заседа
logoВитязь
logoШуми Бабаев
logoАвангард
Евгений Забуга
logoКХЛ
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