Агент Заседы об обмене: «Витязь» получил бесплатное усиление, новый тренер «Авангарда» не видит его как игрока для будущего. Матвей будет играть больше – в первых двух звеньях»
Агент Матвея Заседы прокомментировал обмен форварда в «Витязь».
Сегодня «Авангард» обменял 25-летнего нападающего в подмосковный клуб, получив в результате сделки права на голкипера «Каролины» Петра Кочеткова, контракт которого с командой НХЛ рассчитан до 2027 года.
«Понятно, что пока работал Евгений [Забуга], он хотел его получить как игрока для будущего, чтобы он, грубо говоря, не на один день пришел в Омск. Но тут уже вопрос в тренерах. Те тренеры его видели, а новый – не видит.
Поменялась политика партии, все поменялось. В «Витязе» гораздо больше игрового времени получит, будет играть в первых двух звеньях. Для него это хороший вариант. «Витязь» получил бесплатное усиление», – сказал агент Шуми Бабаев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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