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Бабаев о развитии хоккея в России: «Медведев сделал большой шаг, Ротенберг дал толчок в плане медийности. Но в определенный момент все скатилось не в ту сторону, уровень начал падать»

Шуми Бабаев высказался о развитии хоккея в России.

– Вы пережили Межнациональную хоккейную лигу, чемпионат России, Суперлигу, КХЛ под эгидой ФХР. Сейчас КХЛ – независимая лига. Наш хоккей движется вверх или все-таки стоит на месте?

– Я прошел все эти этапы, был хорошо знаком со всеми руководителями Суперлиги. До определенного момента наш хоккей двигался вверх. Большой шаг в его развитие сделал Александр Иванович Медведев.

Роман Ротенберг, когда пришел в хоккей, дал большой толчок не только в плане медийности, но и относительно маркетинга. Аркадий Романович Ротенберг тоже поспособствовал развитию.

Но в определенный момент у нас все скатилось не в ту сторону, уровень хоккея начал падать. Решения, которые принимаются в КХЛ, не всегда идут на пользу развитию этого вида спорта в России. Сейчас мы сделали небольшой шаг назад.

Посмотрим, какие решения будут приняты далее. Очень большая надежда на Алексея Морозова. Он человек известный в хоккее, но просто все время на наших руководителей оказывается какое-то влияние. Куда голова руководителя повернет, туда мы и должны двигаться. Но этот поворот, к сожалению, зависит от того, что люди вокруг нашепчут. Шептунов очень много.

– Как бороться с этими шептунами?

– С ними невозможно бороться, потому что у нас не хватает профессионалов. Те самые руководители, большие люди не хотят слышать параллельные мнения, которые будут отличаться от общей массы. И именно поэтому движение вперед будет тяжелым, – сказал хоккейный агент Шуми Бабаев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoРоман Ротенберг
logoШуми Бабаев
logoСКА
logoКХЛ
logoМатч ТВ
logoАлексей Морозов
logoАлександр Медведев
logoАркадий Ротенберг
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