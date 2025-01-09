Владимир Крикунов: «Не считаю, что победа «Спартака» над СКА заслуживает особого внимания. Обычный матч. Пройти по сезону ровно невозможно»
Владимир Крикунов высказался о поражении СКА от «Спартака» (0:5).
«Не считаю, что победа «Спартака» над СКА заслуживает особого внимания. Обычный матч, сейчас их вообще 68 в чемпионате. Ровно невозможно пройти по сезону ни одной команде.
Для таких команд, как СКА и «Спартак», важнее всего подготовиться к плей-офф. Да, поражение неприятное для СКА, но важнее быть готовым к следующим матчам, чем думать о проигрыше.
Не считаю, что у СКА проблемы в обороне и вратарской линии. Им нужно просто улучшить реализацию моментов.
Даже [в этом матче], при не самой удачной игре, СКА три или четыре раза угодил в штангу, имел множество моментов. Если с этим компонентом будет улучшение, то результаты улучшатся сразу», – заявил заслуженный тренер России Владимир Крикунов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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