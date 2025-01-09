Назаров о СКА: «Болельщики в Петербурге поддерживают команду, заполняют арену. Высочайший уровень, всему миру есть чему поучиться. Здорово, что в КХЛ такая посещаемость»

Андрей Назаров высказался о победе «Спартака» в матче со СКА (5:0).

«Вчерашний центральный матч между СКА и «Спартаком » не удался армейцам, такое случается, тренерский штаб наверняка сделает выводы и разберет игру.

Конечно, перед плей-офф у всех команд будет выходить на первый план вратарский вопрос. Понравилось, как болельщики в Санкт-Петербурге поддерживают свою команду и заполняют арену, высочайший уровень, всему миру есть чему поучиться. Здорово, что в КХЛ такая посещаемость.

Мир стал многополярным, но это не значит, что у нас дома нет работы. Ее очень много во всех направлениях. Мы обязательно пройдем этот путь единой семьей, сплотившись вокруг национального лидера. Победа будет за нами», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Андрей Назаров.

Ротенберг уже 11 раз менял вратаря по ходу матча. Если не помогает, в чем смысл?