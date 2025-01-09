Алистров после 0:5 от «Спартака»: «У СКА есть характер. Играли до самого конца, не опустили руки – это самое главное»
Владимир Алистров подвел итоги матча СКА со «Спартаком» (0:5).
– В целом играли нормально, получали контратаки, пропускали шайбы. Самое главное, что играли до самого конца и при таком счете не опустили руки.
– При этом по броскам у СКА было преимущество.
– Да.
– Выходит, комплексная проблема с реализацией и обороной?
– Да. Может, где-то не наш день был в плане реализации. Но, повторюсь, играли до конца, и это самое главное.
– Как психологически забыть это крупное поражение?
– Да просто продолжать играть. У команды есть характер – это главное. Настраиваемся на следующую игру. В хоккее все бывает, – сказал нападающий СКА Владимир Алистров.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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