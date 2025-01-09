  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Селебрини – главный претендент на «Колдер Трофи», Хатсон – 2-й, Мичков – 3-й, Цыплаков – 6-й (NHL.com)
9

Селебрини – главный претендент на «Колдер Трофи», Хатсон – 2-й, Мичков – 3-й, Цыплаков – 6-й (NHL.com)

Макклин Селебрини – главный претендент на приз лучшему новичку НХЛ.

Авторы официального сайта лиги назвали претендентов на «Колдер Трофи». Приз вручается лучшему новичку НХЛ по итогам регулярного чемпионата.

Каждый из 16 выборщиков называл пятерку кандидатов, очки распределялись по схеме 5-4-3-2-1.

Первое место в списке занял форвард «Сан-Хосе» Макклин Селебрини. Он получил 72 балла. 10 из 16 опрошенных поставили его на первое место

Вторым стал защитник «Монреаля» Лэйн Хатсон (58 баллов, 5 первых мест), третьим – форвард «Филадельфии» Матвей Мичков (48 баллов).

Вратарь «Калгари» Дастин Вульф занял четвертое место (33), нападающий «Далласа» Логан Станковен – пятое (12 очков, 1 первое место).

В список также вошли Максим Цыплаков («Айлендерс», 11 баллов), Джексон Блэйк («Каролина», 3), Эмиль Хейнеман («Монреаль», 2) и Иржи Кулих («Баффало», 1).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
logoМатвей Мичков
logoКаролина
logoЛоган Станковен
logoМаксим Цыплаков
logoФиладельфия
logoИржи Кулих
logoАйлендерс
logoЛэйн Хатсон
logoДаллас
logoКалгари
logoМакклин Селебрини
logoМонреаль
рейтинги
logoСан-Хосе
logoЭмиль Хейнеман
logoДжексон Блэйк
logoДастин Вульф
logoНХЛ
logoБаффало
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Мичков остался без очков в 4-м матче подряд и в 11 из последних 12. У него 8 бросков в створ (личный рекорд в НХЛ) за 14:27 с «Торонто»
31вчера, 05:15
Защитник «Монреаля» Хатсон возглавил гонку бомбардиров среди новичков НХЛ – 30 очков в 40 играх. Лэйн набрал 1+2 с «Ванкувером» и обогнал Мичкова с Селебрини
67 января, 03:40
Замула про НХЛ: «Приятно иметь нечто вроде русской семьи. С Мичковым много времени проводим вместе, Подколзин тепло принял в Эдмонтоне, ужинали с Панариным и Шестеркиным»
6 января, 20:49
Рекомендуем
Главные новости
КХЛ. «Автомобилист» играет с «Адмиралом», «Лада» сыграет с «Барысом», «Сочи» против «Амура»
114 минуты назадLive
Бабаев о Путине: «Весь наш хоккей держится на нем уже много-много лет. Именно он дал толчок старту КХЛ»
1319 минут назад
Аскаров примет участие в Матче звезд АХЛ-2025
445 минут назад
Кожевников о СКА: «Лезть в тренерские решения Ротенберга – не мое дело, конечно. Но чехарда с вратарями на пользу команде не идет. Непонятно, кто первый, кто второй»
16сегодня, 12:58
Бабаев о развитии хоккея в России: «Медведев сделал большой шаг, Ротенберг дал толчок в плане медийности. Но в определенный момент все скатилось не в ту сторону, уровень начал падать»
8сегодня, 12:43
Кожевников о бане России: «Как Трамп скажет, так и будет. Тардиф ни на что не влияет, просто хочет «лизнуть» у кого надо, шут гороховый»
19сегодня, 12:13
Вячеслав Фетисов: «Надо, чтобы дискриминация по отношению к детям из бедных семей пропала. Хоккей должен быть доступен для всех»
13сегодня, 11:59
Костомаров об опросе ВЦИОМ: «Овечкин – великий хоккеист, с каждой игрой все ближе к рекорду Гретцки. Стоять рядом с ним – это очень крут»
13сегодня, 11:43
Депутат Свищев: «Лифинцев и Овечкин – главные спортсмены года. Александр не стесняется, что он гражданин России, хотя выступает в недружественной стране»
2сегодня, 11:25
Фетисов о бане России: «Не понимаю людей, которые хотят вернуться без флага и гимна. Хоккей – национальная игра. Надо, чтобы ФХР принесли извинения за отстранение»
31сегодня, 11:09
Ко всем новостям
Последние новости
Ги Буше о Якупове: «Мне очень нравится этот парень. У него всегда педаль газа в пол, не видел, чтобы он не выкладывался на полную»
5 минут назад
Зак Фукале: «У меня есть итальянские и французские корни. Учу итальянский, как и русский. Я вообще люблю учить языки»
13 минут назад
Рыбин о поражении СКА: «Ведущие защитники совершали детские ошибки, просто коллапсы какие-то. «Спартак» играл лучше, раскрепощеннее»
134 минуты назад
Майоров о победе «Спартака»: «Не увидел у СКА какую-либо тактическую нить. Красно-белые были конкретнее, заслуженно выиграли»
2сегодня, 12:51
Алистров после 0:5 от «Спартака»: «У СКА есть характер. Играли до самого конца, не опустили руки – это самое главное»
5сегодня, 11:54
Шелдон Ремпал: «В России меня удивил стиль жизни. Каждый день открываю для себя что-то новое. Уже попробовал баню, она очень хороша»
6сегодня, 10:48
Кравчук о вылете Канады в 1/4 финала МЧМ: «Это не случайность, а тенденция. В канадском молодежном хоккее многое решают связи, а в США – профессионализм»
2сегодня, 08:58
Дюбуа и Боквист с дублями, Бедард с 1+1 – звезды дня в НХЛ
2сегодня, 08:26
Бедард набрал очки в 8-м матче подряд. У 19-летнего форварда «Чикаго» 11+26 в 41 игре сезона
1сегодня, 08:13
Сергачев против «Флориды»: передача за 26:27 – лучшее время в «Юте». У защитника 8+21 в 40 играх
сегодня, 06:36
Рекомендуем