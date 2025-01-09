Селебрини – главный претендент на «Колдер Трофи», Хатсон – 2-й, Мичков – 3-й, Цыплаков – 6-й (NHL.com)

Макклин Селебрини – главный претендент на приз лучшему новичку НХЛ.

Авторы официального сайта лиги назвали претендентов на «Колдер Трофи». Приз вручается лучшему новичку НХЛ по итогам регулярного чемпионата.

Каждый из 16 выборщиков называл пятерку кандидатов, очки распределялись по схеме 5-4-3-2-1.

Первое место в списке занял форвард «Сан-Хосе » Макклин Селебрини . Он получил 72 балла. 10 из 16 опрошенных поставили его на первое место

Вторым стал защитник «Монреаля » Лэйн Хатсон (58 баллов, 5 первых мест), третьим – форвард «Филадельфии» Матвей Мичков (48 баллов).

Вратарь «Калгари» Дастин Вульф занял четвертое место (33), нападающий «Далласа» Логан Станковен – пятое (12 очков, 1 первое место).

В список также вошли Максим Цыплаков («Айлендерс», 11 баллов), Джексон Блэйк («Каролина», 3), Эмиль Хейнеман («Монреаль», 2) и Иржи Кулих («Баффало», 1).