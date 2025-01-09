Селебрини – главный претендент на «Колдер Трофи», Хатсон – 2-й, Мичков – 3-й, Цыплаков – 6-й (NHL.com)
Авторы официального сайта лиги назвали претендентов на «Колдер Трофи». Приз вручается лучшему новичку НХЛ по итогам регулярного чемпионата.
Каждый из 16 выборщиков называл пятерку кандидатов, очки распределялись по схеме 5-4-3-2-1.
Первое место в списке занял форвард «Сан-Хосе» Макклин Селебрини. Он получил 72 балла. 10 из 16 опрошенных поставили его на первое место
Вторым стал защитник «Монреаля» Лэйн Хатсон (58 баллов, 5 первых мест), третьим – форвард «Филадельфии» Матвей Мичков (48 баллов).
Вратарь «Калгари» Дастин Вульф занял четвертое место (33), нападающий «Далласа» Логан Станковен – пятое (12 очков, 1 первое место).
В список также вошли Максим Цыплаков («Айлендерс», 11 баллов), Джексон Блэйк («Каролина», 3), Эмиль Хейнеман («Монреаль», 2) и Иржи Кулих («Баффало», 1).
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