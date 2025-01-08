Мичков остался без очков в 4-м матче подряд и в 11 из последних 12. У него 8 бросков в створ (личный рекорд в НХЛ) за 14:27 с «Торонто»

Матвей Мичков остался без очков в 4-м матче подряд и в 11 из последних 12.

Форвард «Филадельфии» не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто » (2:3).

При этом 20-летний россиянин установил личный рекорд в лиге по числу бросков в створ за игру – 8.

Также Мичков (14:27, 3:56 – в большинстве, нейтральная полезность) сегодня применил 1 силовой прием и допустил 1 потерю.

В 39 играх в текущем сезоне на его счету 29 (12+17) очков при полезности «минус 9». Он занимает второе место в гонке бомбардиров среди новичков, отставая от защитника «Монреаля» Лэйна Хатсона на 1 балл.