Мичков остался без очков в 4-м матче подряд и в 11 из последних 12. У него 8 бросков в створ (личный рекорд в НХЛ) за 14:27 с «Торонто»
Матвей Мичков остался без очков в 4-м матче подряд и в 11 из последних 12.
Форвард «Филадельфии» не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (2:3).
При этом 20-летний россиянин установил личный рекорд в лиге по числу бросков в створ за игру – 8.
Также Мичков (14:27, 3:56 – в большинстве, нейтральная полезность) сегодня применил 1 силовой прием и допустил 1 потерю.
В 39 играх в текущем сезоне на его счету 29 (12+17) очков при полезности «минус 9». Он занимает второе место в гонке бомбардиров среди новичков, отставая от защитника «Монреаля» Лэйна Хатсона на 1 балл.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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