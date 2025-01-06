Замула про НХЛ: «Приятно иметь нечто вроде русской семьи. С Мичковым много времени проводим вместе, Подколзин тепло принял в Эдмонтоне, ужинали с Панариным и Шестеркиным»

Егор Замула сообщил о дружеских отношениях с Матвеем Мичковым.

«Мы много времени проводим вместе: ходим ужинать, встречаемся с другими ребятами на выездах.

Василий Подколзин тепло принял нас в Эдмонтоне. Мы также ужинали с Артемием Панариным и Игорем Шестеркиным .

Мы все поддерживаем связь. Приятно иметь здесь нечто вроде русской семьи», – сказал защитник «Филадельфии».