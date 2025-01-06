Замула про НХЛ: «Приятно иметь нечто вроде русской семьи. С Мичковым много времени проводим вместе, Подколзин тепло принял в Эдмонтоне, ужинали с Панариным и Шестеркиным»
Егор Замула сообщил о дружеских отношениях с Матвеем Мичковым.
«Мы много времени проводим вместе: ходим ужинать, встречаемся с другими ребятами на выездах.
Василий Подколзин тепло принял нас в Эдмонтоне. Мы также ужинали с Артемием Панариным и Игорем Шестеркиным.
Мы все поддерживаем связь. Приятно иметь здесь нечто вроде русской семьи», – сказал защитник «Филадельфии».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: RG
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