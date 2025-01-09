Губерниев об опросе ВЦИОМ: «Овечкина и Костомарова поставили рядом. Это говорит о том, что в спорте мы не разбираемся, не понимаем его и не любим»
Роман Костомаров и Александр Овечкин названы спортсменами 2024 года, они набрали по 3% голосов.
«Это опять говорит о том, что Россия – неспортивная страна.
Насчет Овечкина согласен на 100 процентов, а Костомаров второй год... Номинация «Преодоление года», «Мужество года», «Стойкость года» – он огромный молодец. Его нынешняя деятельность блестящая, желаем ему всяческих удач и здоровья, но она не имеет никакого отношения к спортивной карьере.
К сожалению, в неспортивной стране наши люди поставили рядом Овечкина и Костомарова за прошедший год. Это говорит о том, что в спорте мы не разбираемся, не понимаем его и не любим», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев.
Овечкин и Костомаров – спортсмены 2024 года по результатам опроса ВЦИОМ, они набрали по 3% голосов. Валиева, Дзюба, Медведева, Хабиб, Большунов – не более 1%
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий