Губерниев об опросе ВЦИОМ: «Овечкина и Костомарова поставили рядом. Это говорит о том, что в спорте мы не разбираемся, не понимаем его и не любим»

Дмитрий Губерниев высказался о результатах опроса ВЦИОМ.

Роман Костомаров и Александр Овечкин названы спортсменами 2024 года, они набрали по 3% голосов.

«Это опять говорит о том, что Россия – неспортивная страна.

Насчет Овечкина согласен на 100 процентов, а Костомаров второй год... Номинация «Преодоление года», «Мужество года», «Стойкость года» – он огромный молодец. Его нынешняя деятельность блестящая, желаем ему всяческих удач и здоровья, но она не имеет никакого отношения к спортивной карьере.

К сожалению, в неспортивной стране наши люди поставили рядом Овечкина и Костомарова за прошедший год. Это говорит о том, что в спорте мы не разбираемся, не понимаем его и не любим», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев .

Овечкин и Костомаров – спортсмены 2024 года по результатам опроса ВЦИОМ, они набрали по 3% голосов. Валиева, Дзюба, Медведева, Хабиб, Большунов – не более 1%