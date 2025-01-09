Овечкин без очков во 2-м матче кряду: 3 броска, 1 хит за 17:55 против «Ванкувера»
Александр Овечкин не отметился результативными действиями в матче с «Ванкувером» (2:1 ОТ).
Капитан «Вашингтона» не набрал очков во второй игре подряд.
В 25 матчах текущего чемпионата НХЛ на его счету 30 (19+11) баллов при полезности «плюс 13».
Сегодня за 17:55 (3:57 – в большинстве) у россиянина 3 броска в створ ворот, 1 силовой прием, полезность – «0».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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