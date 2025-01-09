Овечкин без очков во 2-м матче кряду: 3 броска, 1 хит за 17:55 против «Ванкувера»

Александр Овечкин не отметился результативными действиями в матче с «Ванкувером» (2:1 ОТ).

Капитан «Вашингтона » не набрал очков во второй игре подряд.

В 25 матчах текущего чемпионата НХЛ на его счету 30 (19+11) баллов при полезности «плюс 13».

Сегодня за 17:55 (3:57 – в большинстве) у россиянина 3 броска в створ ворот, 1 силовой прием, полезность – «0».