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Овечкин разделил 30-е место по числу матчей в регулярках НХЛ с Селянне (1451)

Александр Овечкин провел 1451-й матч в НХЛ.

Капитан «Вашингтона» принял участие в игре против «Ванкувера» (2:1 ОТ).

Теперь в активе Александра Овечкина 1451 матч в регулярках НХЛ. Он набрал 1580 (872+708) очков.

Россиянин повторил достижение Теему Селянне (1451 игра), разделив с ним 30-е место по числу матчей в истории лиги.

29-е место занимает Брент Бернс из «Каролины» (1456), 28-е – Глен Уэсли (1457). Рекордсмен – Патрик Марло (1779).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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