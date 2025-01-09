Овечкин разделил 30-е место по числу матчей в регулярках НХЛ с Селянне (1451)

Александр Овечкин провел 1451-й матч в НХЛ.

Капитан «Вашингтона » принял участие в игре против «Ванкувера» (2:1 ОТ).

Теперь в активе Александра Овечкина 1451 матч в регулярках НХЛ . Он набрал 1580 (872+708) очков.

Россиянин повторил достижение Теему Селянне (1451 игра), разделив с ним 30-е место по числу матчей в истории лиги.

29-е место занимает Брент Бернс из «Каролины» (1456), 28-е – Глен Уэсли (1457). Рекордсмен – Патрик Марло (1779).