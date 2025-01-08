Агент Овечкина: «Отсутствие Саши в рейтинге самых влиятельных людей мирового хоккея удивило. Он всегда первый для меня»

Агент Александра Овечкина высказался о влиянии форварда на мировой хоккей.

Ранее The Hockey News не включил капитана «Вашингтона» в топ-100 самых влиятельных людей в хоккее на 2025 год.

«Удивило отсутствие Саши в рейтинге самых влиятельных людей мирового хоккея. Какое место он заслуживает? Лично для меня он всегда первый», – сказал агент Глеб Чистяков.

Беттмэн – самый влиятельный человек в хоккее, Шестеркин – 41-й, Макдэвид – 5-й, Кросби – 14-й, Бедард – 99-й. Овечкин не вошел в топ-100 (The Hockey News)