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Агент Овечкина: «Отсутствие Саши в рейтинге самых влиятельных людей мирового хоккея удивило. Он всегда первый для меня»

Агент Александра Овечкина высказался о влиянии форварда на мировой хоккей.

Ранее The Hockey News не включил капитана «Вашингтона» в топ-100 самых влиятельных людей в хоккее на 2025 год.

«Удивило отсутствие Саши в рейтинге самых влиятельных людей мирового хоккея. Какое место он заслуживает? Лично для меня он всегда первый», – сказал агент Глеб Чистяков.

Беттмэн – самый влиятельный человек в хоккее, Шестеркин – 41-й, Макдэвид – 5-й, Кросби – 14-й, Бедард – 99-й. Овечкин не вошел в топ-100 (The Hockey News)

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoВашингтон
Глеб Чистяков
logoАлександр Овечкин
logoНХЛ
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