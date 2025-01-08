Гатиятулин о 5:1 с «Салаватом»: «Ак Барс» здорово сыграл в меньшинстве, хорошо работал в большинстве. Был нервный момент, просили ребят не ввязываться в игру, которую предлагал соперник»

Анвар Гатиятулин оценил победу «Ак Барса» над «Салаватом» (5:1).

– Яркий матч, таким и должно быть дерби. Многое решали настрой, характер, самоотдача, и все это сегодня присутствовало.

Ребята здорово сыграли в меньшинстве, хорошо сработали в большинстве, продолжали играть и атаковать до финальной сирены. И огромное спасибо болельщикам за потрясающую поддержку.

– Когда во втором периоде начались нервы и удаления от соперника, вы пытались успокоить команду, чтобы хладнокровно реализовать большинство?

– Конечно, был нервный момент, просили игроков, чтобы не ввязывались в эту игру, которую предлагал нам соперник. И тем не менее ни в коем случае нельзя было уступить в характере.

А что касается большинства, то мы работаем ежедневно, и утром перед игрой было собрание, указали команде на моменты, где можем быть лучше соперника. Это сработало.

– В каком состоянии Илья Сафонов? Он получил травму в матче.

– Илья поехал с доктором на обследование, узнаем после.

– Амир Мифтахов сыграть в трех дерби из трех возможных. Это не случайность?

– Мы проводили анализ прошлого сезона и этого сезона, и по нашему плану Амир изначально должен был играть в этих матчах.

– Что нужно сделать, чтобы перенести такую реализацию моментов на следующий матч?

– Мы об этом говорим, ребята понимают, что нужно показывать свой хоккей, а не подстраиваться под соперника. Но отмечу еще раз характер и самоотдачу команды.

– Артемий Князев получил тюбетейку в раздевалке. Он становится игроком основного состава?

– Мы определяем состав, исходя из оптимального состояния игроков на данный момент, – сказал главный тренер «Ак Барса ».