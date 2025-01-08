Гатиятулин о 5:1 с «Салаватом»: «Ак Барс» здорово сыграл в меньшинстве, хорошо работал в большинстве. Был нервный момент, просили ребят не ввязываться в игру, которую предлагал соперник»
– Яркий матч, таким и должно быть дерби. Многое решали настрой, характер, самоотдача, и все это сегодня присутствовало.
Ребята здорово сыграли в меньшинстве, хорошо сработали в большинстве, продолжали играть и атаковать до финальной сирены. И огромное спасибо болельщикам за потрясающую поддержку.
– Когда во втором периоде начались нервы и удаления от соперника, вы пытались успокоить команду, чтобы хладнокровно реализовать большинство?
– Конечно, был нервный момент, просили игроков, чтобы не ввязывались в эту игру, которую предлагал нам соперник. И тем не менее ни в коем случае нельзя было уступить в характере.
А что касается большинства, то мы работаем ежедневно, и утром перед игрой было собрание, указали команде на моменты, где можем быть лучше соперника. Это сработало.
– В каком состоянии Илья Сафонов? Он получил травму в матче.
– Илья поехал с доктором на обследование, узнаем после.
– Амир Мифтахов сыграть в трех дерби из трех возможных. Это не случайность?
– Мы проводили анализ прошлого сезона и этого сезона, и по нашему плану Амир изначально должен был играть в этих матчах.
– Что нужно сделать, чтобы перенести такую реализацию моментов на следующий матч?
– Мы об этом говорим, ребята понимают, что нужно показывать свой хоккей, а не подстраиваться под соперника. Но отмечу еще раз характер и самоотдачу команды.
– Артемий Князев получил тюбетейку в раздевалке. Он становится игроком основного состава?
– Мы определяем состав, исходя из оптимального состояния игроков на данный момент, – сказал главный тренер «Ак Барса».
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