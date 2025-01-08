Скиннер сообщил, что Задоров извинился за столкновение: «Очень любезно с его стороны. Это был уже пятый хит, под который я попал в этом сезоне, думаю»
Стюарт Скиннер сообщил, что Никита Задоров извинился за столкновение в игре НХЛ.
В первом периоде матча «Эдмонтона» с «Бостоном» (4:0) Скиннер был вынужден уйти со льда для прохождения теста на сотрясение мозга после столкновения с Задоровым. Оставшиеся 5 минут 25 секунд доиграл Кэлвин Пикар, а затем Скиннер вернулся на лед.
Никита Задоров был наказан 2 минутами штрафа за блокировку вратаря.
«Он довольно сильно меня приложил. Думаю, это был уже пятый хит, под который я попал в этом сезоне.
Потом он извинился в начале второго периода, что было очень любезно с его стороны», – сказал вратарь «Эдмонтона» Стюарт Скиннер.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: AP News
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