Задоров сделал передачу в матче с «Айлендерс». У защитника 2+8 и «+7» в 42 играх

Никита Задоров сделал голевую передачу в матче с «Айлендерс» (4:5 ОТ).

Защитник «Бостона » набрал 10-е (2+8) очко в текущем чемпионате НХЛ , всего он провел 42 игры при полезности «плюс 7».

Сегодня за 19:39 у россиянина 2 броска в створ ворот, 1 блок-шот, 1 силовой прием, полезность – «плюс 1».