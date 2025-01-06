Задоров сделал передачу в матче с «Айлендерс». У защитника 2+8 и «+7» в 42 играх
Никита Задоров сделал голевую передачу в матче с «Айлендерс» (4:5 ОТ).
Защитник «Бостона» набрал 10-е (2+8) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 42 игры при полезности «плюс 7».
Сегодня за 19:39 у россиянина 2 броска в створ ворот, 1 блок-шот, 1 силовой прием, полезность – «плюс 1».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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