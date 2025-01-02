Задоров – 1-й в 2024 году по штрафному времени в регулярках НХЛ. Россиянин получил 152 минуты за 81 матч

Никита Задоров возглавил рейтинг НХЛ по штрафным минутам в регулярках в 2024-м.

29-летний защитник в прошлом календарном году выступал за «Ванкувер » и «Бостон ». За 81 матч он набрал 152 минуты штрафа и 22 (7+15) очка при полезности «плюс 11».

Топ-5 рейтинга по этому показателю выглядит следующим образом:

1. Никита Задоров («Бостон») – 152 минуты;

2. Мартин Поспишил («Калгари») – 146;

3. Мэтью Оливер («Коламбус») – 127;

4. Росс Джонстон («Анахайм») – 124;

5. Марк Кастелик («Бостон») – 108;

Примечание: в скобках указаны текущие клубы игроков.

Задоров подрался с Оливером, заступившись за партнера. Это 4-я драка для защитника «Бостона» в этом сезоне