«Коламбус» обыграл «Питтсбург» в гостях впервые с 2015 года и поднялся в зону плей-офф на Востоке

«Коламбус» обыграл «Питтсбург» в гостях впервые с ноября 2015 года.

Сегодня команда тренера Дина Эвасона победила «Пингвинс» по буллитам со счетом 4:3.

«Блю Джекетс» обыграли «Питтсбург » в гостях впервые с 13 ноября 2015 года. Тогда клуб выиграл со счетом 2:1. После этого «Коламбус » проиграл 15 матчей подряд в Питтсбурге.

Благодаря победе «Блю Джекетс» поднялись в зону плей-офф. Клуб идет на 8-м месте в таблице Востока с 42 очками после 41 игры.