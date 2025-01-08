«Коламбус» обыграл «Питтсбург» в гостях впервые с 2015 года и поднялся в зону плей-офф на Востоке
«Коламбус» обыграл «Питтсбург» в гостях впервые с ноября 2015 года.
Сегодня команда тренера Дина Эвасона победила «Пингвинс» по буллитам со счетом 4:3.
«Блю Джекетс» обыграли «Питтсбург» в гостях впервые с 13 ноября 2015 года. Тогда клуб выиграл со счетом 2:1. После этого «Коламбус» проиграл 15 матчей подряд в Питтсбурге.
Благодаря победе «Блю Джекетс» поднялись в зону плей-офф. Клуб идет на 8-м месте в таблице Востока с 42 очками после 41 игры.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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