Роман Ротенберг: «Всегда мониторим пульс и восстановление игроков СКА на тренировке, смотрим, кто в каком состоянии. Задача – подвести всех к общему знаменателю»
Роман Ротенберг рассказал о тренировке СКА.
Сегодня клуб сыграет дома против «Спартака».
«Мы всегда мониторим пульс и восстановление каждого игрока на тренировке, берем анализы крови и смотрим, кто в каком состоянии.
Задача – подвести всех к общему знаменателю и не допускать ошибок в плане состава, чтобы все ребята, которые выходят играть, были на 100% готовы и по физике, и морально, и с точки зрения восстановления.
Мы видим, как восстанавливается их пульс, насколько они готовы к игре. На тренировке в онлайн‑режиме видели пульс каждого игрока. Ребята очень хорошо восстанавливаются, поэтому взвинтили темп и на тренировке», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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