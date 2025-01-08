Роман Ротенберг рассказал о тренировке СКА.

Сегодня клуб сыграет дома против «Спартака».

«Мы всегда мониторим пульс и восстановление каждого игрока на тренировке, берем анализы крови и смотрим, кто в каком состоянии.

Задача – подвести всех к общему знаменателю и не допускать ошибок в плане состава, чтобы все ребята, которые выходят играть, были на 100% готовы и по физике, и морально, и с точки зрения восстановления.

Мы видим, как восстанавливается их пульс, насколько они готовы к игре. На тренировке в онлайн‑режиме видели пульс каждого игрока. Ребята очень хорошо восстанавливаются, поэтому взвинтили темп и на тренировке», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг .