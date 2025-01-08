Василевский отразил 30 из 32 бросков «Каролины». Победа – 17-я в 30 играх в сезоне

Андрей Василевский отразил 30 из 32 бросков «Каролины».

Вратарь «Тампы » вышел в старте на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (3:2).

Победа стала для 30-летнего россиянина 17-й в 30 играх в текущем сезоне (91,5% сэйвов, коэффициент надежности 2,36).