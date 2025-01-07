  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Капризов, Габорик и Койву вошли в 1-ю сборную «Миннесоты» за 25 лет, Паризе и Эрикссон Эк – во 2-ю
2

Капризов, Габорик и Койву вошли в 1-ю сборную «Миннесоты» за 25 лет, Паризе и Эрикссон Эк – во 2-ю

Кирилл Капризов вошел в 1-ю символическую сборную «Миннесоты».

НХЛ продолжает публиковать символические сборные клубов за последние 25 лет – с 1 января 2000 года. Они состоят из двух шестерок – в каждой три нападающих, два защитника и вратарь. Составы выбирались вещателями, журналистами и бывшими игроками.

Из всех, кто был отобран в первую команду своего клуба, фанаты с помощью голосования выберут 25 человек без учета амплуа. Они составят итоговую сборную первой четверти XXI века.

В символические команды «Миннесоты» вошел один россиянин – форвард Кирилл Капризов (первая команда; выступает за «Уайлд» с 2020 года).

Первая команда «Миннесоты»

НападающиеМариан ГаборикКирилл КапризовМикко Койву;

ЗащитникиЮнас Брудин, Джаред Сперджен;

Вратарь: Никлас Оскар Бэкстрем. 

Вторая команда «Миннесоты»

Нападающие: Эндрю Брюнетт, Юэль Эрикссон Эк, Зак Паризе;

Защитники: Ник Шульц, Райан Сутер;

Вратарь: Деван Дубник. 

Примечание: в рамках амплуа игроки расставлены согласно латинскому алфавиту.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
logoКирилл Капризов
logoНХЛ
рейтинги
logoМиннесота
logoНиклас Оскар Бэкстрем
logoМариан Габорик
Ник Шульц
logoЭндрю Брюнетт
logoЮэль Эрикссон Эк
logoМикко Койву
logoРайан Сутер
logoЗак Паризе
logoДеван Дубник
logoЮнас Брудин
logoДжаред Сперджен
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Советник генменеджера «Миннесоты»: «Капризов чем-то напоминает Кросби. Он самый ценный игрок команды и мог бы быть самым ценным хоккеистом НХЛ»
1сегодня, 08:30
Протас забил 17-й гол в равных составах в сезоне НХЛ. Больше лишь у Драйзайтля, Капризова и Шайфли
5сегодня, 04:40
Капризов все еще не приступил к тренировкам. Он пропустил 5 матчей «Миннесоты» из-за травмы нижней части тела – возможно, паха
сегодня, 03:25
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Рейнджерс» примут «Даллас», «Питтсбург» сыграет с «Коламбусом», «Тампа» – с «Каролиной», «Филадельфия» против «Торонто»
1046 минут назад
Водитель, сбивший форварда «Коламбуса» Годро и его брата, не признал вину
452 минуты назад
Беттмэн – самый влиятельный человек в хоккее, Шестеркин – 41-й, Макдэвид – 5-й, Кросби – 14-й, Бедард – 99-й. Овечкин не вошел в топ-100 (The Hockey News)
57сегодня, 19:21
52-летний Ягр забил 4-й гол в сезоне. У него 4+3 в 22 играх
24сегодня, 18:57
Акользин о Ротенберге: «Хороший тренер, все подсказывает, что надо сделать. Когда я пришел в СКА, он сразу дал понять, что от меня требуют»
22сегодня, 18:13
Рабинер о словах Ротенберга про фашистов: «Некоторые животные равнее других», как мы знаем из «Скотного двора» Оруэлла. Ничего не будет. Пожурят – и все»
92сегодня, 17:40
Воробьев про 3 поражения ЦСКА подряд: «Матчи шли один за одним под копирку. В каких-то моментах мы были лучше, но не получилось»
30сегодня, 17:30
Юдин о словах Ротенберга про фашистов: «Среди спортивных журналистов есть отъявленные иноагенты. Их убогий ум направлен не на созидание, а на то, чтобы найти что-то плохое. Роман все правильно сказал»
51сегодня, 17:12
КХЛ. ЦСКА уступил минскому «Динамо», «Локомотив» обыграл «Витязь», «Адмирал» проиграл «Металлургу», «Трактор» победил «Ладу»
162сегодня, 16:37
«Локомотив» выиграл 5 из 6 последних матчей. Исаев отбил 18 бросков «Витязя», сделав 7-й шатаут в сезоне
8сегодня, 16:36
Ко всем новостям
Последние новости
Владимир Плющев: «Игра «Локомотива» строгая, вязкая, ее нельзя назвать эйфорической. Но этого достаточно, чтобы быть первым на Западе»
148 минут назад
Сушинский о составе СКА: «Проблема в том, что всем не хватит игрового времени. Если ты играешь, ты спокоен. Уверенные хоккеисты лучше играют, у них руки раскрепощаются»
2сегодня, 18:46
Тамбиев об «Адмирале»: «У нас то густо, то пусто. Перед Новым годом сыграли больше всех матчей, с нашей логистикой только играли, почти не тренировались»
сегодня, 18:39
Кудашов о 2:0 с «Сочи»: «Тяжелая игра. Нашли в себе силы, правильно сыграли, в нужный момент забили. Справились со своей задачей»
8сегодня, 17:58
Десятков после 0:3 от «Локомотива»: «Много нападающих выпало из игры. Получил травму Дарьин. Играть в три пятерки с таким соперником сложно»
сегодня, 17:54
Гру о 5:0 с «Ладой»: «Доволен матчем, но не считаю его близким к идеальному. Все еще ищем химию в нападении. Ожидаю большего от большинства»
3сегодня, 16:58
Минское «Динамо» выиграло 5 из 6 последних матчей. Демченко отразил 21 бросок ЦСКА, сделав 4-й шатаут в сезоне
7сегодня, 16:51
«Барыс» проиграл 16 из 17 последних матчей
2сегодня, 15:07
Зубов о 0:5 от «Трактора»: «Первая игра за последнее время, когда шансов у нас не было. Проиграли по скорости, движению. На одно наше действие у соперника было три»
сегодня, 14:57
Тамбиев о том, что «Адмирал» проиграл 5-й матч подряд: «Руки не опускаются. Я на качество игры смотрю, а не на поражения. Многим командам было бы за счастье увезти очко из Магнитогорска»
1сегодня, 14:49
Рекомендуем