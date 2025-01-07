Капризов, Габорик и Койву вошли в 1-ю сборную «Миннесоты» за 25 лет, Паризе и Эрикссон Эк – во 2-ю

Кирилл Капризов вошел в 1-ю символическую сборную «Миннесоты».

НХЛ продолжает публиковать символические сборные клубов за последние 25 лет – с 1 января 2000 года. Они состоят из двух шестерок – в каждой три нападающих, два защитника и вратарь. Составы выбирались вещателями, журналистами и бывшими игроками.

Из всех, кто был отобран в первую команду своего клуба, фанаты с помощью голосования выберут 25 человек без учета амплуа. Они составят итоговую сборную первой четверти XXI века.

В символические команды «Миннесоты» вошел один россиянин – форвард Кирилл Капризов (первая команда; выступает за «Уайлд» с 2020 года).

Первая команда «Миннесоты»

Нападающие : Мариан Габорик , Кирилл Капризов , Микко Койву ;

Защитники : Юнас Брудин , Джаред Сперджен;

Вратарь : Никлас Оскар Бэкстрем.

Вторая команда «Миннесоты»

Нападающие : Эндрю Брюнетт, Юэль Эрикссон Эк, Зак Паризе;

Защитники : Ник Шульц, Райан Сутер;

Вратарь : Деван Дубник.

Примечание : в рамках амплуа игроки расставлены согласно латинскому алфавиту.