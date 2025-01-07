Капризов, Габорик и Койву вошли в 1-ю сборную «Миннесоты» за 25 лет, Паризе и Эрикссон Эк – во 2-ю
НХЛ продолжает публиковать символические сборные клубов за последние 25 лет – с 1 января 2000 года. Они состоят из двух шестерок – в каждой три нападающих, два защитника и вратарь. Составы выбирались вещателями, журналистами и бывшими игроками.
Из всех, кто был отобран в первую команду своего клуба, фанаты с помощью голосования выберут 25 человек без учета амплуа. Они составят итоговую сборную первой четверти XXI века.
В символические команды «Миннесоты» вошел один россиянин – форвард Кирилл Капризов (первая команда; выступает за «Уайлд» с 2020 года).
Первая команда «Миннесоты»
Нападающие: Мариан Габорик, Кирилл Капризов, Микко Койву;
Защитники: Юнас Брудин, Джаред Сперджен;
Вратарь: Никлас Оскар Бэкстрем.
Вторая команда «Миннесоты»
Нападающие: Эндрю Брюнетт, Юэль Эрикссон Эк, Зак Паризе;
Защитники: Ник Шульц, Райан Сутер;
Вратарь: Деван Дубник.
Примечание: в рамках амплуа игроки расставлены согласно латинскому алфавиту.
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