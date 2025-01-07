Протас забил 17-й гол в равных составах в сезоне НХЛ. Больше лишь у Драйзайтля, Капризова и Шайфли
Алексей Протас забил 17-й гол в равных составах в этом сезоне НХЛ.
«Вашингтон» уступил «Баффало» (3:4 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
24-летний белорусский нападающий набрал 2 (1+1) очка в этой игре, забив в третьем периоде свой 18-й гол в нынешнем сезоне. 17 из них форвард забил в равных составах.
По этому показателю он уступает лишь Леону Драйзайтлю (22), Кириллу Капризову (20) и Марку Шайфли (19).
Алексей Протас отметился 35 (18+17) баллами при полезности «плюс 23» в 40 матчах текущего чемпионата НХЛ. Лидером «Кэпиталс» в гонке бомбардиров является Дилан Строум (45 очков).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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