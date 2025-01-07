Протас забил 17-й гол в равных составах в сезоне НХЛ. Больше лишь у Драйзайтля, Капризова и Шайфли

Алексей Протас забил 17-й гол в равных составах в этом сезоне НХЛ.

«Вашингтон » уступил «Баффало » (3:4 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

24-летний белорусский нападающий набрал 2 (1+1) очка в этой игре, забив в третьем периоде свой 18-й гол в нынешнем сезоне. 17 из них форвард забил в равных составах.

По этому показателю он уступает лишь Леону Драйзайтлю (22), Кириллу Капризову (20) и Марку Шайфли (19).

Алексей Протас отметился 35 (18+17) баллами при полезности «плюс 23» в 40 матчах текущего чемпионата НХЛ. Лидером «Кэпиталс» в гонке бомбардиров является Дилан Строум (45 очков).