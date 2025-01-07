Советник генменеджера «Миннесоты»: «Капризов чем-то напоминает Кросби. Он самый ценный игрок команды и мог бы быть самым ценным хоккеистом НХЛ»

Рэй Шеро назвал Кирилла Капризова самым ценным игроком «Миннесоты».

«Кирилл Капризов мне чем-то напоминает Сидни Кросби . Его сила в обращении с шайбой, его способность создавать моменты, его конкурентоспособность просто зашкаливают.

Безусловно, он наш самый ценный хоккеист и мог бы быть самым ценным хоккеистом всей лиги», – сказал советник генерального менеджера «Миннесоты» Рэй Шеро .

Российский форвард набрал 50 (23+27) очков в 34 матчах регулярного чемпионата НХЛ в этом сезоне.