Советник генменеджера «Миннесоты»: «Капризов чем-то напоминает Кросби. Он самый ценный игрок команды и мог бы быть самым ценным хоккеистом НХЛ»
Рэй Шеро назвал Кирилла Капризова самым ценным игроком «Миннесоты».
«Кирилл Капризов мне чем-то напоминает Сидни Кросби. Его сила в обращении с шайбой, его способность создавать моменты, его конкурентоспособность просто зашкаливают.
Безусловно, он наш самый ценный хоккеист и мог бы быть самым ценным хоккеистом всей лиги», – сказал советник генерального менеджера «Миннесоты» Рэй Шеро.
Российский форвард набрал 50 (23+27) очков в 34 матчах регулярного чемпионата НХЛ в этом сезоне.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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