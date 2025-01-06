Шаров об уходе из «Салавата»: «Понимал, что на меня не рассчитывают так, как мне бы хотелось. Получилось обоюдно»

Александр Шаров объяснил причины перехода в «Автомобилист» из «Салавата Юлаева».

– Какие у вас впечатления от новой команды?

– Отличные впечатления, классная команда. Многих ребят знал, а кого не знал, с теми познакомился. Проблем нет. Обустраиваюсь потихоньку, ищу квартиру.

– Появлялась информация, что вы сами просили обмена из «Салавата Юлаева».

– Я скажу, что это была обоюдная история.

– Не хватало игрового времени, тренерского доверия?

– Все в совокупности. Я понимал, что там на меня не рассчитывают так, как мне бы хотелось. Поэтому и получилось обоюдно.

– Какие у вас останутся воспоминания от игры в Уфе?

– Провел там лучший сезон вообще в карьере, если говорить про результативность. Моментами было сложно, но это был огромный опыт.

Сейчас только положительные впечатления от «Автомобилиста ». Это новая страница в моей карьере, и хочется приносить команде больше пользы, больше забивать, отдавать и выигрывать, – сказал Александр Шаров .