Шаров об уходе из «Салавата»: «Понимал, что на меня не рассчитывают так, как мне бы хотелось. Получилось обоюдно»
– Какие у вас впечатления от новой команды?
– Отличные впечатления, классная команда. Многих ребят знал, а кого не знал, с теми познакомился. Проблем нет. Обустраиваюсь потихоньку, ищу квартиру.
– Появлялась информация, что вы сами просили обмена из «Салавата Юлаева».
– Я скажу, что это была обоюдная история.
– Не хватало игрового времени, тренерского доверия?
– Все в совокупности. Я понимал, что там на меня не рассчитывают так, как мне бы хотелось. Поэтому и получилось обоюдно.
– Какие у вас останутся воспоминания от игры в Уфе?
– Провел там лучший сезон вообще в карьере, если говорить про результативность. Моментами было сложно, но это был огромный опыт.
Сейчас только положительные впечатления от «Автомобилиста». Это новая страница в моей карьере, и хочется приносить команде больше пользы, больше забивать, отдавать и выигрывать, – сказал Александр Шаров.
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